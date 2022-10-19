Иерусалим, 19 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Киевские власти, запрашивая у Тель-Авива оружие, надеялись «сыграть на иранском факторе», но «хитрость глубинного хутора дала осечку», написала 19 октября в своем телеграм-канале военкор Надана Фридрихсон.

Флаг Израиля

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Как сообщалось ранее, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тель-Авив не намерен поставлять оружие в Киев. Киевские власти просили о средствах ПВО и другом вооружении.

«После отказа наблюдаем поток оскорблений еврейского народа в [киевском] сегменте интернета. Расскажите нам еще раз, что нацизма там нет», — добавила Фридрихсон.