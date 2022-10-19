Донецк, 19 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Жителей Донбасса не удивить нормами военного положения, отметил 19 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков, комментируя указы президента России.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит большое заседание Совбеза РФ — трансляция»

Как сообщалось ранее, Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы тут так годами живём, и, надо сказать, население достаточно дисциплинировано выполняло требования властей. Строго, но жить можно», — отметил Сладков.