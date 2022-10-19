Вашингтон, 19 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Арктика может стать «благодатной почвой» для будущих вирусных пандемий в связи с глобальным потеплением и таянием ледников. По мнению учёных, изменение климата повышает вероятность появление новых вирусов. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает информационное агентство Business Times со ссылкой на новые исследования, опубликованные в интернет-журнале The Royal Society.

AWeith Арктика

«Риск распространения увеличивается с учётом таяния ледников, что является косвенным фактором изменения климата. Если изменение климата также сместит видовой ареал потенциальных переносчиков вируса и резервуаров на север, Арктика может стать благодатной почвой для возникновения пандемий», — пишут исследователи.

Учёные изучили почву и озёрные отложения озера Хейзен в Канаде, крупнейшего по объёму водоёма к северу от Полярного круга. Исследователи попытались идентифицировать пул вирусов, существующих в окружающей среде, путём секвенирования фрагментов ДНК и РКН, которые были обнаружены в почве.

При помощи компьютерного алгоритма для сопоставления вирусов с присутствием животных, растений и грибов в этом районе, команда исследователей смогла определить риск распространения вируса, «то есть способность вирусов проникать в новые виды хозяев и продолжать распространяться».

Чтобы найти различия и параллели в эволюционных путях вирусов и хозяев, исследователи сравнили их. Эти сравнения указывают на вероятность изменения статус-кво и последующего распространения вируса.

«С эволюционной точки зрения вирусы более склонны заражать хозяев, филогенетически близких к их естественному хозяину, возможно, потому, что им легче заражать и колонизировать генетически сходные виды», — объясняют исследователи в своей статье.

По словам исследователей, более высокий сток ледников увеличивает вероятность того, что вирусы перейдут к хозяевам-эукариотам, что согласуется с более ранними исследованиями, которые показывают, как деградированные ландшафты могут по-новому объединять болезни, паразитов и хозяев.

Исследователи предполагают, что больший сток означает, что больше органического материала и организмов в нем попадёт в озеро, а не останется на суше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с таянием льда и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления различные патогенные микроорганизмы вновь появляются на свет. По оценкам американских учёных, к 2100 году 2/3 площади вечной мерзлоты во всем мире исчезнет.

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