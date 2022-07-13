Лондон, , 09:32 — REGNUM С таянием льда и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления различные патогенные микроорганизмы вновь появляются на свет. По оценкам американских учёных, к 2100 году 2/3 площади вечной мерзлоты во всем мире исчезнет. Об этом сообщает британский научный журнал Science Focus.

Вирус ИА REGNUM

Вечная мерзлота — это грунт, температура которого остается ниже 0 градусов по Цельсию в течение двух или более тысяч лет. Самые глубокие части уходят на километры в глубь Земли, а самым старым частям более 600 000 лет. Постоянство вечной мерзлоты подрывается во многих местах, включая Сибирь, Аляску и Канаду.

«В 2016 году умер 12-летний мальчик, и около 100 человек заболели сибирской язвой в Сибири, где вспышек не было более 70 лет. Ученые считают, что вспышка была вызвана спорами сибирской язвы, выделившимися из туши оленя десятилетия назад, которая была недавно обнаружена в результате таяния вечной мерзлоты», — отметила Кери Перкинс, автор статьи, журналист и редактор из Нью-Йорка, освещающая вопросы окружающей среды, науки и природы.

По её словам, один грамм вечной мерзлоты может содержать тысячи видов спящих микробов и вирусов. Основным смягчающим фактором будет степень, в которой люди вступают в контакт с возникающими угрозами.

«Сегодня в северных районах вечной мерзлоты проживает менее пяти миллионов человек. Но по мере того как в мире становится теплее, новые маршруты судоходства становятся жизнеспособными, а добыча ресурсов, торговля и туризм в Арктике растут. Есть риск, что люди столкнутся с древними патогенами и распространят их по всему миру», — добавила Перкинс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируют запустить на российском оборудовании. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. Ожидается, что система заработает в 2023 году.

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