Москва, 19 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В адрес Госдумы поступило письмо президента России Владимира Путина о введении военного положения ряде регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«В адрес Госдумы и председателя Госдумы поступило письмо президента России», — сказал Жуков.

Он зачитал письмо об уведомлении палаты парламента о том, что 20 октября 2022 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.

Совфед рассмотрит указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ряде регионов в кратчайший срок.