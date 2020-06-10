Столичных очередников будут селить в Подмосковье. Московский стройкомплекс в СМИ
"Эксперты центра стратегических исследований компании "
"На днях правительство Москвы заявило о том, что в 2008 году на выполнение общегородских программ будет выделено 2,5 млн. кв. метров жилых площадей", сообщают "Новые Известия" в номере от 4 сентября. "Между тем желание московского правительства сделать жилье более доступным может привести к обратному эффекту, - считают некоторые участники рынка недвижимости. Напомним, в рамках жилищной программы "Москвичам - доступное жилье" в 2008 году правительство Москвы выделит жителям столицы 2 млн. 584 тыс. кв. метров. Как рассказал "НИ" главный аналитик Российской гильдии риелторов (РГР) Геннадий Стерник, "в последние годы московские власти стали выделять до 50% нового жилья на муниципальные программы для очередников. С одной стороны, хорошо, что правительство пытается решить социальные проблемы, но вывод с рынка нового жилья сокращает объем предложения и неизбежно ведет к росту цен", - убежден эксперт... "Единственный способ сделать жилье более доступным - повышение объемов строительства и развитие первичной ипотеки", - считает он. Однако пока не только на первичном, но и на вторичном рынке ипотека в России практически не развита", пишет газета. Также в материале приводится комментарий вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко и разработчика законопроекта "о строительно-сберегательных кассах" Оксаны Дмитриевой.
"Вчера мэр Москвы
"О том, что свободные участки будут отдаваться в первую очередь не под проекты независимых застройщиков, а под выполнение горзаказа, Лужков заявлял еще в начале апреля 2007 года", в свою очередь, напоминает "Вечерняя Москва" в номере от 5 сентября. "Правда, Владимир Ресин все же упомянул, что за счет инвесторов будет дополнительно построено 35 млн. квадратных метров жилья и что об отказе от строительства коммерческого жилья речь пока не идет. В 2008 году на горзаказ в бюджете выделено 37 млрд. рублей. К 2009 году эту сумму планируется почти удвоить, доведя до 63 млрд. В планах московских чиновников построить на территории промзон 14 млн. квадратных метров жилья для обеспечения квартирами очередников", пишет газета.
"Беспрецедентный рост цен на столичные "квадраты" давно уже сделал для москвичей более привлекательной покупку квартиры в Подмосковье", отмечает "Российская газета" в номере от 6 сентября. "Этим же путем пошли и московские власти, прежде строившие жилье для очередников лишь в самой Москве. Теперь же для части горожан они начали покупать квартиры в Балашихе, Котельниках, Павшинской пойме и в Химках. Как пояснили "РГ" в московском департаменте жилищной политики и жилищного фонда, все счастливчики, чьи фамилии стоят в годовом плане предоставления жилья, въедут в столичные квартиры. Но если очередь находится за рамками этого плана, то ему в этом году впервые могут предложить квартиру в Подмосковье", пишет газета. "Оппоненты этого новшества заявляют, что таким образом москвичей "выдавливают в область". Ничего подобного, подчеркивают в департаменте жилищной политики и жилищного фонда, все делается исключительно в рамках закона. Жилищный кодекс диктует предоставлять жилье в черте поселения только по договору социального найма. Про другие формы предоставления квартир документ молчит. Следовательно, жилье может располагаться и за пределами Москвы... подсчитав все плюсы и минусы, люди чаще всего с удовольствием соглашаются переехать в область, где выкупные цены более низкие".
"Как стало известно "ВМ", московских очередников предполагается поселить в области", сообщает "Вечерняя Москва" в номере от 3 сентября "Чтобы выполнить городские программы по обеспечению жильем, московские власти в ближайшие 1,5 года приобретут с 30-процентным дисконтом более миллиона квадратных метров жилой площади в Подмосковье. Это около трети вводимого в 2007-2008 годах муниципального жилья. Взамен чиновники могут пообещать компаниям-продавцам привлекательные площадки в Москве".
"Достаточно сказать, что ныне "квадрат" жилой площади в городе обходится покупателю никак не дешевле 4000 долларов США", напоминают "Московские новости" в номере от 7 сентября. "Неудивительно, что уже около двух лет квартиры в городах ближнего Подмосковья считаются приемлемой альтернативой жилплощади в столице. И если жители, расселяемые из идущих под снос московских домов, по закону получают квартиры именно в Москве, то при предоставлении социального жилья очередникам такого ограничения у города нет, и он, что вполне естественно, выбирает более дешевую альтернативу. При этом нельзя не отметить, что Москва на сегодняшний день является едва ли не единственным субъектом РФ, где вообще сохранились жилищные очереди: в большинстве остальных регионов страны очередникам давно объявлен "дефолт"".
"В ближайшие полтора года на покупку почти 1,2 млн кв. м (около трети вводимого в 2007-2008 гг. муниципального жилья) будет направлено более 50 млрд руб. -- эта сумма предусматривает 30-процентный дисконт от рыночной стоимости подмосковного жилья. Взамен чиновники могут пообещать компаниям-продавцам привлекательные площадки в Москве... Это первый случай, когда Москва ищет квадратные метры для муниципальных программ в других городах", сообщает "Коммерсантъ" в номере от 3 сентября. "В Москве не хватает земли для строительства муниципального жилья", - объяснил Ъ один из авторов распоряжения - начальник управления градостроительных программ Департамента градостроительства г. Москвы Алексей Шепель. По его словам, нехватка муниципального жилья, которую планируется ликвидировать за счет схемы соинвестирования, очевидна уже в 2007 году. Как сообщил господин Шепель, план обеспечения очередников жильем на этот год составляет 1,911 млн кв. м, из них более 400 тыс. кв. м город приобретет у девелоперов на условиях соинвестирования. Действительно, часть жилья для нуждающихся москвичей может быть построена в Подмосковье, подтвердил один из заместителей главы Департамента градостроительной политики г. Москвы Владимира Ресина. Условия соинвестирования, по словам собеседников Ъ, находятся в стадии обсуждения", пишет газета. "По словам господина Шепеля, департамент уже ведет переговоры с рядом девелоперских компаний, строящих жилье на федеральных землях и в промзонах Москвы, а также на подмосковных участках. В частности, достигнуты договоренности о приобретении около 140 тыс. кв. м жилья у ДСК-1. Первый замгендиректора ДСК-1 Андрей Паньковский подтвердил его слова, сообщив, что рассматривается возможность привлечения города в качестве соинвестора застройки микрорайона Восточное Щитниково в Балашихе и строительства в Люберцах. Он не исключил, что ДСК-1 передаст городу больше площадей, чем предположил Алексей Шепель. Условия соинвестирования менеджер комментировать отказался, заявив, что к единому мнению стороны пока не пришли... Впрочем, замгендиректора компании "
"Похоже, мораторий на так называемую точечную застройку, объявленный мэром Москвы Юрием Лужковым накануне своего назначения на новый срок, еще не гарантирует горожанам спокойный домашний отдых", отмечает "Время новостей" в номере от 6 сентября. "В популистских заявлениях власти столицы пользовались неофициальной профессиональной терминологией, которую, как выясняется, сложно применить для запрета строительства в уже сложившихся микрорайонах. Но, даже специально разработав определение уже вошедшего в официальные документы сленгового выражения "точечная застройка", чиновники исключили из списка строительных табу любые социальные проекты города. Таким образом, моратория смогут избежать инвесторы, которые на паритетных основах строят для города социальное жилье, больницы и детские сады. Кроме того, останавливать уже развернутые стройки будут, видимо, в единичных случаях. Ведь, как признал вчера главный архитектор города
Проект планировки участков особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Природно-исторический парк "Москворецкий", прилегающих к району Крылатское и Москве-реке обсудило на этой неделе правительство Москвы. "Пока документ больше напоминает проект застройки, чем охраны природы", констатирует "Газета" в номере от 4 сентября. "Стройка будет в основном спортивная... Согласно новому проекту планировки, появятся также гостиничный комплекс ККЦ с подземной автостоянкой, волейбольный комплекс, многофункциональный спорткомплекс, олимпийский центр хоккея на траве, крытая картинговая трасса и другие сооружения. Против предложенного проекта уже выступила оппозиция в Мосгордуме, некоторые экологи и замглавы
Хотя то, что снести можно, похоже, на снос и обречено - с учетом стоимости столичной земли. А порой и в "воспитательных" целях. "Столичные власти решили ликвидировать самовольно возведенные объекты по адресу: ул. Краснобогатырская, 72, стр. 1, 4, 13, 17, 18, 19", сообщает "М2 = Квадратный метр" в выпуске № 33 (345) со ссылкой на городскую администрацию. "Функции государственного заказчика работ, связанных со сносом, возложены на Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города. Департаменту поручено обеспечить проведение торгов по выбору заказчиков, генеральных подрядчиков и проектировщиков на выполнение работ. Снос профинансируют за счет резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы на 2007 год. Пресс-службе мэра и правительства Москвы, а также префектуре Восточного административного округа поручено обеспечить освещение в средствах массовой информации процесса сноса самовольно возведенных объектов".
"Группа ПИК решила потратить часть средств, вырученных в ходе июньского IPO на Лондонской бирже, на экспансию в сегмент офисной недвижимости", сообщает "Коммерсантъ" в номере от 4 сентября. "Вчера девелопер объявил о покупке контрольного пакета компании Storm Properties, которая владеет правами на строительство 250 тыс. кв. м офисов в Москве. Эксперты оценили сумму сделки до $250 млн... По словам президента ПИК Кирилла Писарева, покупка контрольного пакета SP в стратегию группы по увеличению доли офисных площадей в портфеле. У группы уже есть два проекта в этом сегменте: на месте Краснопресненского сахарорафинадного завода она планирует построить 200 тыс. кв. м коммерческих площадей (инвестиции - до $400 млн), а также владеет 25% акций проекта по застройке на территории Бадаевского пивзавода 450 тыс. кв. м жилья и 200 тыс. кв. м офисов (инвестиции - $2,25 млрд). Выходит, после сделки портфель ПИК в офисном сегменте составляет около 500 тыс. кв. м. Жилья компания строит больше: по данным на июнь 2007 года, ее портфель в жилой недвижимости составлял свыше 8 млн кв. м", пишет газета.
Интересуются офисным строительством в Москве и западные инвесторы. "Инвестиционный фонд Quinn Group, принадлежащий ирландскому миллиардеру Шону Куину, наращивает портфель проектов в российской недвижимости. Компания приобрела строящийся торгово-офисный центр "Каспий" площадью около 17 тыс. кв. м на северо-западе Москвы", сообщает тот же Ъ в номере от 7 сентября. "Эксперты оценили сумму сделки в $40-50 млн, а завершение строительства будет стоить еще около $40 млн... Общая площадь объекта - около 17 тыс. кв. м, из них 9,9 тыс. кв. м займут торговые площади, 3,2 тыс. кв. м -- офисы, остальные площади отводятся под паркинг. Строительство уже началось, а завершить строительство объекта фонд планирует к лету 2008 года, сообщил Ъ генеральный менеджер Quinn Group в России и СНГ Владимир Сенников". При этом эксперты неоднозначно оенивают проект, отмечая ряд рисков, с которым может столкнуться девелопер. "Новый проект Quinn Group столкнется с жесткой конкуренцией, отмечает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев. По соседству с "Каспием" работает принадлежащий "КФС-групп" торгово-офисный центр "Крона" площадью свыше 15 тыс. кв. м, до 2010 года он будет расширен до 70-100 тыс. кв. м. Илья Шершнев напоминает, что северо-запад Москвы является "сферой влияния" крупных ритейлеров -
"К началу 2010 года на Воробьевых горах появится новый студенческий городок
"В Москве начато строительство первого участка 4-го транспортного кольца", сообщают "Известия" в номере от 30 августа. "Пилотный отрезок новой магистрали пройдет через промзоны вдоль железной дороги и соединит шоссе Энтузиастов с Щелковским. Когда первая дуга кольцевой будет закончена, строители начнут прокладывать дорогу сразу в обе стороны, чтобы замкнуть кольцо в районе метро "Текстильщики". Протяженность трассы составит 74 км, а работы по ее строительству планируется завершить в 2013 году", пишет газета. "Трассу решено прокладывать по внешней стороне железной дороги между улицей Уткина, Окружным проездом и Измайловским лесопарком, - рассказали "Москве" в НИиПИ Генплана Москвы. - Жилые дома в зону строительства не попадают, пострадают лишь несколько гаражных кооперативов и складских предприятий". По данным "Известий", "Всего под снос при строительстве первого участка 4-го транспортного кольца попали складские помещения 72 предприятий, 1832 гаража и автобаза № 25 ГУП "Мосхлебтранс". Содержимое складов еще до начала строительства перевезли в промзону "Гавриково", их хозяева претензий к городу не имеют. Владельцам гаражей предложили альтернативу: получить денежную компенсацию или же перевезти свой автомобиль на одну из временных стоянок, построенных в округе". В материале подробно описан маршрут, которым пройдет новая трасса.
Как сообщает "Коммерсантъ" в номере от 6 сентября, "мэр Москвы Юрий Лужков существенно расширяет полномочия своего протеже Александра Рябинина. Подведомственный господину Рябинину Мосинвестконтроль будет курировать программу застройки московских промзон - к 2020 году на более чем 3 тыс. га, занятых сейчас предприятиями, может быть построено до 80 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По сути, чиновник будет контролировать единственный земельный резерв для строительства в столице", констатирует газета. "О том, что Мосинвестконтроль будет принимать решения о застройке промзон, Ъ рассказали сразу несколько чиновников в мэрии Москвы. По их данным, сейчас готовится соответствующее постановление столичных властей... Сейчас застройку промзон курирует первый заместитель департамента градостроительной политики Константин Королевский. По данным собеседников Ъ, он и дальше будет причастен к этому процессу, а как два ведомства будут делить полномочия, сейчас обсуждается. В пресс-службе департамента сообщили, что решение о передаче полномочий Мосинвестконтролю пока еще не принято, а от дальнейших комментариев воздержались. В Мосинвестконтроле от официальных комментариев отказались, но сотрудник этой структуры подтвердил, что в ее сферу деятельности "попадет и работа с промышленными территориями"". "Сейчас промышленные территории в Москве занимают 20-22 тыс. га, или около 20% площади города. Всего в столице 66 промышленных зон, на которых находится 419 предприятий... В 2004-2007 годах, по данным Константина Королевского, за счет реорганизации производственных территорий было построено 2,5 млн кв. м жилья", напоминает Ъ. "Участники рынка признают, что Мосинвестконтроль будет курировать одно из важнейших для города направлений работы. "Территории промзон - сегодня основной городской резерв для дальнейшей застройки. Многие предприятия находятся в черте третьего транспортного кольца, где других участков под застройку практически не осталось", - констатирует старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский. "Де-юре повышается аппаратный вес Александра Рябинина, который де-факто уже является одной из ключевых фигур в правительстве Москвы", - добавляет директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев". Участники рынка предполагают, что, поскольку город планирует наращивать строительство социального жилья, в том числе и в промзонах, то "Мосинвестконтроль может потребовать, например, существенного увеличения городской доли при застройке территории промпредприятия".
Вероника Шарова