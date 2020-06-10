"Эксперты центра стратегических исследований компании " Росгосстрах " провели очередное исследование поведения потребителей на рынке недвижимости, по результатам которого сделали неутешительный для риэлторов вывод: заметного роста цен на московское жилье в ближайший год не произойдет", сообщает "М2 = Квадратный метр" в выпуске № 33 (345). "Верхняя оценка приемлемой для потребителей стоимости 1 кв. м в крупных и средних российских городах не превышает $2,6 тыс., в Москве - $2,9 тыс., что существенно ниже нынешней средней стоимости "квадрата" (в столице - немногим более $4 тыс.)", - говорит руководитель центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец. По мнению авторов исследования, весной 2008 года стагнация спроса на жилье продолжится", - пишет газета. "Зубец предполагает, что в ближайшие годы инвестиционный взлет стоимости московского жилья, наблюдавшийся в 2005-2006 годах, уже не повторится... конечное потребление на рынке недвижимости столицы при нынешнем уровне цен практически исчерпано - его увеличение в ближайшие месяцы не может быть значительным. А без роста конечного потребления нереален и спекулятивный рост стоимости жилья, делающий его востребованным инвестиционным инструментом... В среднесрочной перспективе конъюнктура мировых рынков остается не слишком благоприятной из-за трудностей в экономике США. Поэтому ни в 2007-м, ни в 2008 году не приходится ожидать существенного притока инвестиционных средств населения на рынок московской недвижимости", - отмечает "М2". "Эксперты Росгосстраха предполагают, что ближе к лету следующего года на рынке московского жилья наступит баланс спроса и предложения, вызванный падением цен и ростом доходов населения. После этого, по их мнению, цены на квартиры поползут вверх в соответствии с увеличением доходов населения - рост составит около 10% в реальном исчислении и около 20% - в номинальном".

"На днях правительство Москвы заявило о том, что в 2008 году на выполнение общегородских программ будет выделено 2,5 млн. кв. метров жилых площадей", сообщают "Новые Известия" в номере от 4 сентября. "Между тем желание московского правительства сделать жилье более доступным может привести к обратному эффекту, - считают некоторые участники рынка недвижимости. Напомним, в рамках жилищной программы "Москвичам - доступное жилье" в 2008 году правительство Москвы выделит жителям столицы 2 млн. 584 тыс. кв. метров. Как рассказал "НИ" главный аналитик Российской гильдии риелторов (РГР) Геннадий Стерник, "в последние годы московские власти стали выделять до 50% нового жилья на муниципальные программы для очередников. С одной стороны, хорошо, что правительство пытается решить социальные проблемы, но вывод с рынка нового жилья сокращает объем предложения и неизбежно ведет к росту цен", - убежден эксперт... "Единственный способ сделать жилье более доступным - повышение объемов строительства и развитие первичной ипотеки", - считает он. Однако пока не только на первичном, но и на вторичном рынке ипотека в России практически не развита", пишет газета. Также в материале приводится комментарий вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко и разработчика законопроекта "о строительно-сберегательных кассах" Оксаны Дмитриевой.

"Вчера мэр Москвы Юрий Лужков поручил своему первому заму в столичном правительстве Владимиру Ресину подготовить для внесения в Мосгордуму законопроект, по которому городская земля под строительство будет выделяться только по городскому заказу", сообщает "Газета" в номере от 5 сентября, отмечая: "Эксперты считают, что предложение не имеет смысла". ""Нужно прекратить все контакты с инвесторами по городской земле. Вся городская земля теперь будет выделяться по городскому заказу, - заявил вчера Юрий Лужков на заседании правительства Москвы. - Это очень важный, принципиальный вопрос, который исключит ловкачество инвесторов, которые сначала строят якобы объекты социального назначения, а потом изменяют назначение этих объектов", цитирует газета слова мэра. По мнению экспертов, "...по сути, мэр прав. Но только методы, предложенные для решения проблем, экономически не целесообразны. Например, жилье, тем более неэлитное, строить в центре желающих мало. "Строить жилье в столице теперь менее выгодно, чем офисы, - сказала "Газете" замгендиректора компании "Крупская realty" Марина Шпитманская. - Пакет согласований для жилых проектов гораздо более объемистый, да и инвестиции от объектов коммерческой застройки начинают возвращаться быстрее, нежели от жилья". Но, следуя логике мэра, скоро инвесторов никто и спрашивать не будет, где им строить коммерчески выгодные объекты. Все будут решать чиновники. Связываться с жильем, по крайней мере в центре, уже мало кто хочет, подтвердил на условиях анонимности представитель другой консалтинговой компании. А решение мэра о горзаказе может стать реакцией на усиление федерального присутствия в стройкомплексе Москвы, полагает он". Таким образом, "...если чиновники пойдут традиционным путем запретов, ситуация может быть превращена в патовую: застройщики или не будут соблюдать заключенные соглашения, или уйдут с московского рынка. "Что, Москва превратится в город поликлиник и детсадов?" - иронизирует юридический партнер компании "Пепеляев, Гольцблад и партнеры" Виталий Можаровский. Хотя, по его мнению, указание Лужкова легко обойти: "Порядка трети земель в черте Москвы относятся к ведению федерального центра, Минобороны, академических институтов и прочих учреждений всероссийского уровня".

"О том, что свободные участки будут отдаваться в первую очередь не под проекты независимых застройщиков, а под выполнение горзаказа, Лужков заявлял еще в начале апреля 2007 года", в свою очередь, напоминает "Вечерняя Москва" в номере от 5 сентября. "Правда, Владимир Ресин все же упомянул, что за счет инвесторов будет дополнительно построено 35 млн. квадратных метров жилья и что об отказе от строительства коммерческого жилья речь пока не идет. В 2008 году на горзаказ в бюджете выделено 37 млрд. рублей. К 2009 году эту сумму планируется почти удвоить, доведя до 63 млрд. В планах московских чиновников построить на территории промзон 14 млн. квадратных метров жилья для обеспечения квартирами очередников", пишет газета.

"Беспрецедентный рост цен на столичные "квадраты" давно уже сделал для москвичей более привлекательной покупку квартиры в Подмосковье", отмечает "Российская газета" в номере от 6 сентября. "Этим же путем пошли и московские власти, прежде строившие жилье для очередников лишь в самой Москве. Теперь же для части горожан они начали покупать квартиры в Балашихе, Котельниках, Павшинской пойме и в Химках. Как пояснили "РГ" в московском департаменте жилищной политики и жилищного фонда, все счастливчики, чьи фамилии стоят в годовом плане предоставления жилья, въедут в столичные квартиры. Но если очередь находится за рамками этого плана, то ему в этом году впервые могут предложить квартиру в Подмосковье", пишет газета. "Оппоненты этого новшества заявляют, что таким образом москвичей "выдавливают в область". Ничего подобного, подчеркивают в департаменте жилищной политики и жилищного фонда, все делается исключительно в рамках закона. Жилищный кодекс диктует предоставлять жилье в черте поселения только по договору социального найма. Про другие формы предоставления квартир документ молчит. Следовательно, жилье может располагаться и за пределами Москвы... подсчитав все плюсы и минусы, люди чаще всего с удовольствием соглашаются переехать в область, где выкупные цены более низкие".

"Как стало известно "ВМ", московских очередников предполагается поселить в области", сообщает "Вечерняя Москва" в номере от 3 сентября "Чтобы выполнить городские программы по обеспечению жильем, московские власти в ближайшие 1,5 года приобретут с 30-процентным дисконтом более миллиона квадратных метров жилой площади в Подмосковье. Это около трети вводимого в 2007-2008 годах муниципального жилья. Взамен чиновники могут пообещать компаниям-продавцам привлекательные площадки в Москве".

"Достаточно сказать, что ныне "квадрат" жилой площади в городе обходится покупателю никак не дешевле 4000 долларов США", напоминают "Московские новости" в номере от 7 сентября. "Неудивительно, что уже около двух лет квартиры в городах ближнего Подмосковья считаются приемлемой альтернативой жилплощади в столице. И если жители, расселяемые из идущих под снос московских домов, по закону получают квартиры именно в Москве, то при предоставлении социального жилья очередникам такого ограничения у города нет, и он, что вполне естественно, выбирает более дешевую альтернативу. При этом нельзя не отметить, что Москва на сегодняшний день является едва ли не единственным субъектом РФ, где вообще сохранились жилищные очереди: в большинстве остальных регионов страны очередникам давно объявлен "дефолт"".

"В ближайшие полтора года на покупку почти 1,2 млн кв. м (около трети вводимого в 2007-2008 гг. муниципального жилья) будет направлено более 50 млрд руб. -- эта сумма предусматривает 30-процентный дисконт от рыночной стоимости подмосковного жилья. Взамен чиновники могут пообещать компаниям-продавцам привлекательные площадки в Москве... Это первый случай, когда Москва ищет квадратные метры для муниципальных программ в других городах", сообщает "Коммерсантъ" в номере от 3 сентября. "В Москве не хватает земли для строительства муниципального жилья", - объяснил Ъ один из авторов распоряжения - начальник управления градостроительных программ Департамента градостроительства г. Москвы Алексей Шепель. По его словам, нехватка муниципального жилья, которую планируется ликвидировать за счет схемы соинвестирования, очевидна уже в 2007 году. Как сообщил господин Шепель, план обеспечения очередников жильем на этот год составляет 1,911 млн кв. м, из них более 400 тыс. кв. м город приобретет у девелоперов на условиях соинвестирования. Действительно, часть жилья для нуждающихся москвичей может быть построена в Подмосковье, подтвердил один из заместителей главы Департамента градостроительной политики г. Москвы Владимира Ресина. Условия соинвестирования, по словам собеседников Ъ, находятся в стадии обсуждения", пишет газета. "По словам господина Шепеля, департамент уже ведет переговоры с рядом девелоперских компаний, строящих жилье на федеральных землях и в промзонах Москвы, а также на подмосковных участках. В частности, достигнуты договоренности о приобретении около 140 тыс. кв. м жилья у ДСК-1. Первый замгендиректора ДСК-1 Андрей Паньковский подтвердил его слова, сообщив, что рассматривается возможность привлечения города в качестве соинвестора застройки микрорайона Восточное Щитниково в Балашихе и строительства в Люберцах. Он не исключил, что ДСК-1 передаст городу больше площадей, чем предположил Алексей Шепель. Условия соинвестирования менеджер комментировать отказался, заявив, что к единому мнению стороны пока не пришли... Впрочем, замгендиректора компании " ДОН-Строй " Тимур Баткин отмечает, что дисконт более 30% может оказаться критичным для экономики застройщика. Но у города есть рычаги воздействия на недовольных застройщиков. "Продажа жилья по сниженным ценам может стать условием для получения привлекательных площадок в городе", - говорит девелопер, строящий жилье по городским программам".

"Похоже, мораторий на так называемую точечную застройку, объявленный мэром Москвы Юрием Лужковым накануне своего назначения на новый срок, еще не гарантирует горожанам спокойный домашний отдых", отмечает "Время новостей" в номере от 6 сентября. "В популистских заявлениях власти столицы пользовались неофициальной профессиональной терминологией, которую, как выясняется, сложно применить для запрета строительства в уже сложившихся микрорайонах. Но, даже специально разработав определение уже вошедшего в официальные документы сленгового выражения "точечная застройка", чиновники исключили из списка строительных табу любые социальные проекты города. Таким образом, моратория смогут избежать инвесторы, которые на паритетных основах строят для города социальное жилье, больницы и детские сады. Кроме того, останавливать уже развернутые стройки будут, видимо, в единичных случаях. Ведь, как признал вчера главный архитектор города Александр Кузьмин , "когда под окном появляется кран, может быть уже поздно". Черный список первых претендентов на остановку строительства на стадии подготовки, по словам главы Москомархитектуры , специальная межведомственная комиссия по оценке объектов капитального строительства начнет составлять уже сегодня. Как г-н Кузьмин пояснил "Времени новостей", пока чиновникам предстоит оценить технические и градостроительные документы объектов по более чем 300 адресам, по 99 из которых уже идет строительство. Все объекты, по его словам, сейчас отбираются исключительно по жалобам горожан", пишет газета. "Глава Москомархитектуры напомнил обещание мэра, что теперь вся городская земля будет выделяться исключительно под строительство социальных объектов, и в соответствии с этим генплан города станет не "планом возможностей", как раньше, а "планом необходимости".

Проект планировки участков особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Природно-исторический парк "Москворецкий", прилегающих к району Крылатское и Москве-реке обсудило на этой неделе правительство Москвы. "Пока документ больше напоминает проект застройки, чем охраны природы", констатирует "Газета" в номере от 4 сентября. "Стройка будет в основном спортивная... Согласно новому проекту планировки, появятся также гостиничный комплекс ККЦ с подземной автостоянкой, волейбольный комплекс, многофункциональный спорткомплекс, олимпийский центр хоккея на траве, крытая картинговая трасса и другие сооружения. Против предложенного проекта уже выступила оппозиция в Мосгордуме, некоторые экологи и замглавы Росприроднадзора Олег Митволь ", пишет газета. Но столичные власти, видимо, намерены настоять на своем. "Юрий Лужков в целом одобрил проект строительства олимпийского центра хоккея на траве. При этом Лужков заметил, что раз речь идет именно о стадионе для хоккея на траве, "все будет зелено и красиво". Правда, такой "зелени и красоте" пока мешает столичный закон "О генеральном плане развития города Москвы"... в случае реализации проекта планировки "Москворецкого" будет нарушена предусмотренная этим законом допустимая доля зеленых насаждений в Западном округе. В частности, доля планировочных районов природного назначения составит 13,4% при минимуме в 14%. Другими словами, построят больше, чем можно. Разработчики предлагают простой выход: вместо того чтобы отказаться от части строительных планов, изменить столичный закон и на 1-2% снизить минимально допустимые доли зеленых насаждений". Кроме того, напоминает "Газета", в зоне новой планировки расположены скандально известные садовые товарищества "Речник" и "Огородник", которые также не собираются сдаваться без боя. Тем более что их участки расположены на земле, находящейся в федеральной, а не городской собственности, а значит, снести постройки на них столичным властям будет не так просто.

Хотя то, что снести можно, похоже, на снос и обречено - с учетом стоимости столичной земли. А порой и в "воспитательных" целях. "Столичные власти решили ликвидировать самовольно возведенные объекты по адресу: ул. Краснобогатырская, 72, стр. 1, 4, 13, 17, 18, 19", сообщает "М2 = Квадратный метр" в выпуске № 33 (345) со ссылкой на городскую администрацию. "Функции государственного заказчика работ, связанных со сносом, возложены на Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города. Департаменту поручено обеспечить проведение торгов по выбору заказчиков, генеральных подрядчиков и проектировщиков на выполнение работ. Снос профинансируют за счет резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы на 2007 год. Пресс-службе мэра и правительства Москвы, а также префектуре Восточного административного округа поручено обеспечить освещение в средствах массовой информации процесса сноса самовольно возведенных объектов".

"Группа ПИК решила потратить часть средств, вырученных в ходе июньского IPO на Лондонской бирже, на экспансию в сегмент офисной недвижимости", сообщает "Коммерсантъ" в номере от 4 сентября. "Вчера девелопер объявил о покупке контрольного пакета компании Storm Properties, которая владеет правами на строительство 250 тыс. кв. м офисов в Москве. Эксперты оценили сумму сделки до $250 млн... По словам президента ПИК Кирилла Писарева, покупка контрольного пакета SP в стратегию группы по увеличению доли офисных площадей в портфеле. У группы уже есть два проекта в этом сегменте: на месте Краснопресненского сахарорафинадного завода она планирует построить 200 тыс. кв. м коммерческих площадей (инвестиции - до $400 млн), а также владеет 25% акций проекта по застройке на территории Бадаевского пивзавода 450 тыс. кв. м жилья и 200 тыс. кв. м офисов (инвестиции - $2,25 млрд). Выходит, после сделки портфель ПИК в офисном сегменте составляет около 500 тыс. кв. м. Жилья компания строит больше: по данным на июнь 2007 года, ее портфель в жилой недвижимости составлял свыше 8 млн кв. м", пишет газета.

Интересуются офисным строительством в Москве и западные инвесторы. "Инвестиционный фонд Quinn Group, принадлежащий ирландскому миллиардеру Шону Куину, наращивает портфель проектов в российской недвижимости. Компания приобрела строящийся торгово-офисный центр "Каспий" площадью около 17 тыс. кв. м на северо-западе Москвы", сообщает тот же Ъ в номере от 7 сентября. "Эксперты оценили сумму сделки в $40-50 млн, а завершение строительства будет стоить еще около $40 млн... Общая площадь объекта - около 17 тыс. кв. м, из них 9,9 тыс. кв. м займут торговые площади, 3,2 тыс. кв. м -- офисы, остальные площади отводятся под паркинг. Строительство уже началось, а завершить строительство объекта фонд планирует к лету 2008 года, сообщил Ъ генеральный менеджер Quinn Group в России и СНГ Владимир Сенников". При этом эксперты неоднозначно оенивают проект, отмечая ряд рисков, с которым может столкнуться девелопер. "Новый проект Quinn Group столкнется с жесткой конкуренцией, отмечает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев. По соседству с "Каспием" работает принадлежащий "КФС-групп" торгово-офисный центр "Крона" площадью свыше 15 тыс. кв. м, до 2010 года он будет расширен до 70-100 тыс. кв. м. Илья Шершнев напоминает, что северо-запад Москвы является "сферой влияния" крупных ритейлеров - IKEA и " Рамстора ", которые "оттягивают" большую часть покупателей. "В ближайшее годы на северо-западе будет построено до 1,3 млн кв. м офисов, хотя в этом районе уже сегодня не ощущается дефицита площадей", - говорит Елизавета Голышева из Jones lang LaSalle".

"К началу 2010 года на Воробьевых горах появится новый студенческий городок МГУ , хотя, судя по размаху строительства, будущий комплекс фактически можно считать отдельным университетом", сообщает "Московская правда" в номере от 4 сентября. "В конце этого года будет завершено строительство медицинского центра, которому, по словам ректора МГУ академика Виктора Садовничего, предстоит стать всероссийской научной базой. А уже к Дню города, к празднованию 860-летия российской столицы, открыт новый учебный корпус №1 на Ломоносовском проспекте, который стал самым крупным из всех зданий МГУ. Площадь этой новостройки составляет 102 тысячи квадратных метров. Помимо учебных помещений, в восьмиэтажке предусмотрены актовый зал вместимостью 700 мест, библиотека на 700 тыс. томов и 200 читательских мест, 4 спортивных зала и даже подземная автостоянка, рассчитанная на 650 автомобилей", пишет газета. "Немалая роль в развитии МГУ отведена и другому строительному объекту - университетскому медицинскому центру. Как обещают власти, он должен стать лучшим среди подобных центров в Европе... Во время одного из совещаний на стройплощадке глава строительного комплекса Москвы Владимир Ресин заметил: "Стены и их обивку нужно делать скромнее, а вот на оборудовании экономить нельзя. Медцентр необходимо оборудовать самой современной техникой, как на Западе, где университетские клиники задают тон всей системе городского здравоохранения"... Несмотря на масштабность обоих проектов, они составляют лишь десятую часть планируемых работ по строительству нового комплекса МГУ. На вновь приобретенной университетом территории в районе Ломоносовского проспекта в скором времени должны появиться еще несколько учебных зданий. В частности, корпус нанотехнологий. За ним расположатся спортивная зона со спорткомплексом и новое общежитие для студентов. Кроме сугубо учебных сооружений, на территории МГУ появятся два жилых квартала, часть квартир в которых предоставят сотрудникам университета. Один из этих кварталов, "Шуваловский", находящийся на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, уже в этом году будет готов к эксплуатации. И в этом же году начнется строительство второго, который пока существует только в названии - "Елизаветинский"".

"В Москве начато строительство первого участка 4-го транспортного кольца", сообщают "Известия" в номере от 30 августа. "Пилотный отрезок новой магистрали пройдет через промзоны вдоль железной дороги и соединит шоссе Энтузиастов с Щелковским. Когда первая дуга кольцевой будет закончена, строители начнут прокладывать дорогу сразу в обе стороны, чтобы замкнуть кольцо в районе метро "Текстильщики". Протяженность трассы составит 74 км, а работы по ее строительству планируется завершить в 2013 году", пишет газета. "Трассу решено прокладывать по внешней стороне железной дороги между улицей Уткина, Окружным проездом и Измайловским лесопарком, - рассказали "Москве" в НИиПИ Генплана Москвы. - Жилые дома в зону строительства не попадают, пострадают лишь несколько гаражных кооперативов и складских предприятий". По данным "Известий", "Всего под снос при строительстве первого участка 4-го транспортного кольца попали складские помещения 72 предприятий, 1832 гаража и автобаза № 25 ГУП "Мосхлебтранс". Содержимое складов еще до начала строительства перевезли в промзону "Гавриково", их хозяева претензий к городу не имеют. Владельцам гаражей предложили альтернативу: получить денежную компенсацию или же перевезти свой автомобиль на одну из временных стоянок, построенных в округе". В материале подробно описан маршрут, которым пройдет новая трасса.

Как сообщает "Коммерсантъ" в номере от 6 сентября, "мэр Москвы Юрий Лужков существенно расширяет полномочия своего протеже Александра Рябинина. Подведомственный господину Рябинину Мосинвестконтроль будет курировать программу застройки московских промзон - к 2020 году на более чем 3 тыс. га, занятых сейчас предприятиями, может быть построено до 80 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. По сути, чиновник будет контролировать единственный земельный резерв для строительства в столице", констатирует газета. "О том, что Мосинвестконтроль будет принимать решения о застройке промзон, Ъ рассказали сразу несколько чиновников в мэрии Москвы. По их данным, сейчас готовится соответствующее постановление столичных властей... Сейчас застройку промзон курирует первый заместитель департамента градостроительной политики Константин Королевский. По данным собеседников Ъ, он и дальше будет причастен к этому процессу, а как два ведомства будут делить полномочия, сейчас обсуждается. В пресс-службе департамента сообщили, что решение о передаче полномочий Мосинвестконтролю пока еще не принято, а от дальнейших комментариев воздержались. В Мосинвестконтроле от официальных комментариев отказались, но сотрудник этой структуры подтвердил, что в ее сферу деятельности "попадет и работа с промышленными территориями"". "Сейчас промышленные территории в Москве занимают 20-22 тыс. га, или около 20% площади города. Всего в столице 66 промышленных зон, на которых находится 419 предприятий... В 2004-2007 годах, по данным Константина Королевского, за счет реорганизации производственных территорий было построено 2,5 млн кв. м жилья", напоминает Ъ. "Участники рынка признают, что Мосинвестконтроль будет курировать одно из важнейших для города направлений работы. "Территории промзон - сегодня основной городской резерв для дальнейшей застройки. Многие предприятия находятся в черте третьего транспортного кольца, где других участков под застройку практически не осталось", - констатирует старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский. "Де-юре повышается аппаратный вес Александра Рябинина, который де-факто уже является одной из ключевых фигур в правительстве Москвы", - добавляет директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев". Участники рынка предполагают, что, поскольку город планирует наращивать строительство социального жилья, в том числе и в промзонах, то "Мосинвестконтроль может потребовать, например, существенного увеличения городской доли при застройке территории промпредприятия".

Вероника Шарова