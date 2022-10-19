Москва, 19 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, заявил президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совбеза РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, киевский режим засылает диверсионные группы на территорию России. Так, именно спецслужбы Киева стоят за взрывом на Крымском мосту.

«Неонацисты используют террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», — сказал Путин.