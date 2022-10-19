Москва, 19 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Правительство России должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Решением задач специальной военной операции занимается вся система госуправления. Правительство должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета», — заявил глава государства.

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