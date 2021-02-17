Главы регионов РФ получат полномочия для обеспечения безопасности — Путин
В целях обеспечения безопасности главы регионов России будут наделены дополнительными полномочиями. Для координации работы они получат полномочия создавать штабы для обеспечения безопасности. Об этом 19 октября в ходе большого заседания Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.
Путин: главы регионов РФ получат допполномочия для обеспечения безопасности
Дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности будут наделены главы российских регионов. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.
Путин поручил создать специальный координационный совет
Правительство России должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
Совфед оперативно рассмотрит указ о военном положении в ряде регионов
Совфед рассмотрит указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ряде регионов в кратчайший срок, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны
В регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
Путин: Киев отказался от переговоров, но обстреливает территорию России
Киевский режим отказался от переговоров, однако продолжает обстреливать территорию России. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.
Путин: денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц
Путин: в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности
Путин: действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте федерации
Путин: все наши воины должны быть оснащены всем необходимым
Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ. Об этом 19 октября глава государства заявил на заседании Совбеза РФ.
Путин: главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин.