19 Октября
 
15:00

Главы регионов РФ получат полномочия для обеспечения безопасности — Путин

В целях обеспечения безопасности главы регионов России будут наделены дополнительными полномочиями. Для координации работы они получат полномочия создавать штабы для обеспечения безопасности. Об этом 19 октября в ходе большого заседания Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.

14:59

Путин: главы регионов РФ получат допполномочия для обеспечения безопасности

Дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности будут наделены главы российских регионов. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.

14:58

Путин поручил создать специальный координационный совет

Правительство России должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

14:55

Совфед оперативно рассмотрит указ о военном положении в ряде регионов

Совфед рассмотрит указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ряде регионов в кратчайший срок, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

14:53

Путин: в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны

В регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

14:53

Путин: Киев отказался от переговоров, но обстреливает территорию России

Киевский режим отказался от переговоров, однако продолжает обстреливать территорию России. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского Совбеза.

14:52

Путин: денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц

14:52

Путин: в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности

14:52

Путин: действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте федерации

14:51

Путин: все наши воины должны быть оснащены всем необходимым

14:50

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ. Об этом 19 октября глава государства заявил на заседании Совбеза РФ.

14:49

Путин: главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

14:47

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин.