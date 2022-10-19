Луганск, 19 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Военнослужащими-огнемётчиками из подразделения РХБЗ Росгвардии в ходе отражения атаки киевских нацистов на территории Луганской Народной Республики были уничтожены две БМП и десять боевиков ВСУ. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Росгвардия

«В Луганской Народной Республике при отражении атаки ВСУ военнослужащие-огнемётчики из подразделения РХБЗ Росгвардии уничтожили две БМП и 10 националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании боевых действий подразделение вывели на позиции, расположенные в нескольких километрах от передовой, для занятий по огневой подготовке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи подтвердили версию о причастности киевских спецслужб к взрыву на Крымском мосту.