Москва, 19 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях функционирования исправительных учреждений в режиме особых условий, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Предусматривается, что в период действия режима особых условий отдельные права осужденных могут быть реализованы в порядке, установленном Минюстом.

В частности, предлагается регламентировать порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий.

Введение режима особых условий направлено на восстановление нормальной деятельности исправительного учреждения при возникновении чрезвычайного или военного положения, в случае массовых беспорядков или проявления группового неповиновения осужденных как на его территории, так и за пределами территории исправительного учреждения, отмечают в Госдуме.