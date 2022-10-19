Москва, 19 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Более 40 военнослужащих киевского режима уничтожены российскими войсками на купянском направлении. Об этом сообщает 19 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ведомстве уточнили, что войска России нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ и иностранным наёмникам, воюющим на стороне Киева. Это произошло в Харьковской области, у Петропавловки, Песчаного и Берестового.

«Уничтожено более 40 военнослужащих [ВСУ], четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — говорится в сообщении.

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