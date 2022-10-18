Москва, 18 октября 2022, 13:56 — REGNUM На купянском направлении подразделения Вооруженных сил России в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы РФ уничтожили огнём артиллерии и ударами армейской авиации на купянском направлении порядка 160 боевиков вооружённых формирований киевского террористического режима.
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