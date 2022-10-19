Хабаровск, 19 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывали в ОАО «Дальхимфарм», где сотрудники производят и комплектуют аптечки для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тактическая аптечка

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Губернатор и вице-премьер оценили производственные мощности и готовую продукцию предприятия.

Завод — единственный крупный производитель лекарственных препаратов на Дальнем Востоке, выпускающий более 170 наименований лекарств, в том числе около 100 жизненно необходимых и важнейших препаратов. В их числе — атропин, дексаметазон и дротаверин, которые сейчас входят в состав тактических аптечек.

«Один из наших местных предпринимателей готов отшивать такие аптечки в виде поясных и нашейных чехлов и комплектовать их. Сюда будут обязательно входить лекарства, выпускаемые на «Дальхимфарме». Берем курс на локализацию производства», — сказал Михаил Дегтярев.

Трутнев поддержал инициативу.

«Интересует всё, что связано с подготовкой мобилизованных, с их обеспечением, в том числе и медикаментами. Везде на полигонах, где мы были, мы интересовались составом аптечки, смотрели, как идёт работа по обучению навыкам практической медицины. Уверен в том, что наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках, они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь», — добавил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская аптечная сеть сформировала аптечки для российских военнослужащих.