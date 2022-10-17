Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Новосибирская аптечная сеть сформировала аптечки для российских военнослужащих. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Тактическая аптечка Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сегодня Вооруженные силы России выполняют трудные боевые задачи на рубежах нашей страны. Главная задача тех, кто находится в тылу — обеспечить бесперебойную поддержку наших бойцов. Это касается, в том числе, медикаментов и специальных медицинских средств, — уточнил глава города в своём телеграм-канале. — Минпромторг Новосибирской области обратился к нам с такой просьбой и, конечно, муниципальная аптечная сеть её выполнила».

Тактические аптечки включают 18 позиций, в том числе жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие и противошоковые средства.

За сутки были собраны 6,5 тыс. тактических аптечек. Они уже направлены военнослужащим.