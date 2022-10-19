Херсон, 19 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. ВСУ в ближайшее время продолжат прощупывать оборону ВС России на криворожском и никопольском направлениях, написал 19 октября в своём телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Также идет накопление сил в Николаеве для попытки броска на Херсон напрямую», — добавил он.

Как сообщалось ранее, атаки ВСУ в направлении Берислава утром 19 октября были отражены.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек. Причина — вероятная интенсификация боевых действий.