Берислав, Херсонская область, 19 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. ВСУ не смогли «вскрыть» оборону подразделений ВС России во время наступления на бериславском направлении утром 19 октября, сообщил в своём телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Было подбито как минимум пять единиц техники ВСУ, у противника много погибших и раненых. Киевская армия подтягивает резервы, отметил военкор.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек.