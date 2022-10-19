Страсбург, Франция, 19 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Удары по инфраструктуре на территории бывшей УССР являются настоящим террором. Такое мнение в ходе выступления 19 октября на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

Она заявила, что «атаки России против гражданской инфраструктуры, в особенности электроснабжения, являются военными преступлениями».

«Лишение мужчин, женщин и детей воды, электричества и тепла с наступлением зимы — это проявления настоящего террора. И мы должны называть это именно так», — указала глава ЕК, подчеркнув, что страны Евросоюза намерены продолжать поддерживать Киев «так долго, как потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, массированные удары по объектам инфраструктуры на всей территории б. УССР начали наноситься 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.

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Удары, нанесённые якобы по гражданским целям на территории бывшей УССР, осудили, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтентберг, а также Париж и Лондон.

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