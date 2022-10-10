Брюссель, 10 октября 2022, 15:07 — REGNUM НАТО осуждает удары, нанесенные якобы по гражданским целям на территории бывшей УССР, заявил 10 октября генеральный секретарь альянс Йенс Столтентберг, сообщает Reuters.
Отметим, после теракта на Крымском мосту министр иностранных дел страны-члена Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет подразделения специального назначения [бывшей УССР], которые, вероятно, стоят за этой операцией».
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