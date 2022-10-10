Брюссель, , 15:07 — REGNUM НАТО осуждает удары, нанесенные якобы по гражданским целям на территории бывшей УССР, заявил 10 октября генеральный секретарь альянс Йенс Столтентберг, сообщает Reuters.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поговорил с министром иностранных дел [киевского режима] Дмитро Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру [на территории бывшей УССР]», — отметил Столтенберг в Twitter.

«НАТО будет продолжать поддерживать мужественный [проживающий на территории бывшей УССР] народ в борьбе со [спецоперацией] Кремля столько, сколько потребуется», — добавил он.

Отметим, после теракта на Крымском мосту министр иностранных дел страны-члена Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет подразделения специального назначения [бывшей УССР], которые, вероятно, стоят за этой операцией».

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