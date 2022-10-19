Москва, 19 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Киевские нацисты являются реальной угрозой для жителей правобережья Днепра в Херсонской области и потому просьба главы администрации региона Владимира Сальдо к властям РФ о помощи в их перемещении в безопасные районы является правильной. Об этом 19 октября рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Рудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил эксперт, террористический режим Киева является реальной угрозой для проживающих на правобережье жителей Херсонской области и потому просьба властей региона о помощи им в перемещении этих людей является, по его мнению, правильной.

Также Рудаков напомнил, что боевики ВСУ недавно повредили Антоновский мост, из-за чего затруднены подвоз на правую сторону продуктов, а также водоснабжение и электроснабжение.

При этом он уточнил, что также киевский режим не намерен считаться с мирными жителями, и готовит массированный удар по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсон.

Кроме этого, эксперт добавил, что в своём интервью 18 октября новый командующий войсками ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин указал, что стратегия отношении Херсона будет определяться ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, кандидат философских наук Борис Межуев рассказал, что стратегия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, как накануне рассказал в интервью новый командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, нацелена на сохранение жизней людей.