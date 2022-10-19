Эксперт: стратегия ВС РФ в зоне спецоперации нацелена на сохранение жизней
Москва, 19 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Стратегия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, как накануне рассказал в интервью новый командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, нацелена на сохранение жизней людей. Об этом 19 октября рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.
Как указал эксперт, в своём интервью новый командующий войсками ВС РФ в зоне спецоперации отметил, что стратегия, которую там реализуют российские войска, нацелена на сохранение человеческих жизней и на минимальные потери. Однако при этом враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону как минимум по трём направлениям. При этом вражеские силы несут большие потери: ежедневно от 600 до 1000 человек, а российские военные стараются минимизировать жертвы среди бойцов и мирного населения.
Также Межуев добавил, что Суровикин рассказал, что у России есть вооружения превосходящие НАТОвские, выделив при ответе на вопрос о самом сильном российском оружии, как бывший командующий воздушно-космическими силами, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые не могут быть перехвачены имеющимися у боевиков ВСУ системами ПВО и системами ПВО, которые им также пытается поставить альянс. Кроме того, российский военачальник назвал российский истребитель пятого поколения СУ-57 лучшим многофункциональным самолётом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы успешно развивают наступление на авдеевском направлении.