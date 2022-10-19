Хабаровск, 19 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В магазинах Хабаровского края установили «Корзинки добра» для сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих, их семей и жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ОНФ «Тележка добра»

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В проекте принимают участие крупные торговые сети. Чаще всего кладут в корзину консервы: тушенку и сгущенное молоко, предметы личной гигиены.

Собранная гуманитарная помощь передается в региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

На данный момент около 300 кг собранной помощи переданы в волонтерский центр, где из поступающих товаров формируют наборы для мобилизованных граждан.

Подобные «корзинки» были и в пандемию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС России с 1 марта доставили жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей более 146 тыс. тонн гуманитарной помощи.