Москва, , 06:59 — REGNUM Сотрудники МЧС России с 1 марта доставили жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей более 146 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«С 1 марта текущего года в данные регионы 1 755 колоннами доставлено более 146 тыс. тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав гуманитарной помощи входит питьевая вода, пища, лекарства, а также предметы первой необходимости. Также население снабжают технической водой для бытовых нужд жителей. Кроме того, сотрудники МЧС России очистили более 710 гектаров от взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о поездке в Донбасс своей дочери и троих несовершеннолетних сыновей с гуманитарной миссией. Они сопроводят в регион партию гуманитарной помощи.