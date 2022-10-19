Москва, 19 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. МВД на фоне специальной военной операции пресекло порядка 4,5 тыс. административных правонарушений, связанных с дискредитацией Вооруженных сил РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«За дискредитацию Вооруженных сил, недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тысячи административных правонарушений», — сказал Колокольцев.

По материалам МВД возбуждено свыше 100 уголовных дел, уточнил глава ведомства.

Кроме того, МВД на фоне спецоперации фиксирует рост ложных сообщений о терактах.