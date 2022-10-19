Вашингтон, 19 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ошибся в своей вере в безграничную мощь Америки и тем самым толкнул киевский режим в руки России. Об этом пишет Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению автора статьи, политические деятели в Вашингтоне готовы совершить что угодно во имя уничтожения России. Перспективы Киева когда-либо вернуть освобождённые Россией территории весьма мрачны, будущее киевского режима теперь зависит от Москвы.

«Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир. К сожалению, для США такое решение немыслимо», — пишет Макгрегор.

Киевский режим будет продолжать сопротивление России до тех пор, пока Белый дом поставляет деньги, оборудование и военную технику. Американский правящий политический класс на этом обогащается.

В результате, уверен Макгрегор, ни США, ни Киев, ни союзники американцев по НАТО не получат стратегических выгод, тогда как Россия, вероятно, нарастит силы. США будут об этом жалеть.

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