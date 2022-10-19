Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Проблемы Киева волнуют президента США Джозефа Байдена больше, чем проблемы в собственной стране. Такое заявление сделал 18 октября ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеведущего возмутили слова Байдена о «сильной экономике» США и о «сильном долларе» при том, что инфляция в стране достигла рекордных показателей.

«Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — указал Карсон.

Журналист пояснил, что инфляция в США достигла рекордных показателей, но Байден при этом перекладывает вину за это на республиканцев. По словам Байдена, если республиканцы в Конгрессе США добьются большинства, то ситуация в стране ухудшится, цены вырастут, а инфляция ухудшится.

Такие рассуждения Байдена телеведущий назвал «больной логикой» и сравнил слова Байдена с ситуацией, когда кто-то прилюдно съел печенье, а потом стал отрицать это.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной скачка цен на энергоресурсы, по версии Fox News, стало неправильное обращение с ними президента США Байдена.

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