Москва, 19 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании в Госдуме.

Mvd.ru Владимир Колокольцев

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«В текущем (2022 — ред.) году значительно, в восемь раз, возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции», — сказал Колокольцев.

Российские правоохранители отмечают уменьшение потока поставок наркотиков в Россию после введения против страны санкций, отметил также глава МВД.