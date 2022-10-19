Берислав, Херсонская область, 19 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. После артиллерийской подготовки ВСУ переходят в наступление в направлении Новой Каменки и Берислава, сообщил 19 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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В наступление идут два батальона, их поддерживает ствольная артиллерия, в небе работают беспилотные летательные аппараты, отметил в свою очередь военкор Евгений Поддубный.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек.