Донецк, 19 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Населённый пункт Пантелеймоновка был обстрелян вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны боевиков ВСУ был произведён в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Донбасс намерено был лишён бывшим руководством территории б. УССР возможности защитить себя в случае конфликта. Пришедший к власти президент страны Виктор Ющенко сознательно вывел воинские подразделения из Донецкой и Луганской областей.