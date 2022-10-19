Москва, , 10:07 — REGNUM Донбасс намерено был лишён бывшим руководством территории б. УССР возможности защитить себя в случае конфликта. Пришедший к власти президент страны Виктор Ющенко сознательно вывел воинские подразделения из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Радион Мирошник.

Виктор Ющенко Tasnimnews.com

«Да, потому что они могли обернуть своё вооружение в другую сторону», — пояснил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что в Луганской области не было «ни одной воинской части».

«Были закрыты училища штурманов, были закрыты артиллерийские подразделения, танковый полигон был расформирован, мотострелки, связисты, ракетчики — все это было убрано с территории», — пояснил он.

По его словам, у Донбасса не было своей армии, даже воинских частей, чтобы противостоять Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года после госпереворота на территории б. УССР и прихода к власти незаконного киевского режима Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика по результатам народного референдума объявили о своей независимости от Киева. После этого между ВСУ и ополченцами начались военные действия.

В сентябре в ЛНР и ДНР, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошёл референдум, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией. 4 октября Совфед ратифицировал договоры между Россией и четырьмя новыми территориями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.