Херсон, 19 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В случае разрушения киевскими боевиками шлюзов Каховской ГЭС вода в Днепре в Херсоне поднимется на метр, заявил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Если шлюзовые камеры (Каховской ГЭС) будут разбиты, то через определенное время вода достигнет Херсона. Вода в некоторых местах поднимется на метр, там людей надо быстрее вывозить», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сам Херсон находится на высоком берегу, и только новые районы, в том числе микрорайон «Корабел» — «там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что около 50 — 60 тыс. жителей Херсонской области планируют переместить власти региона на левый берег Днепра и в другие российские регионы.

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