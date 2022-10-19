Херсон, , 09:40 — REGNUM Около 50 — 60 тысяч жителей Херсонской области планируют переместить власти региона на левый берег Днепра и в другие российские регионы. Об этом 19 октября журналистам заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Перемещение людей из правобережной части Херсонской области должно занять около шести дней, приводит слова Сальдо ТАСС. Он добавил, что в речном порту уже находятся катера для перемещения людей, при этом большой напряженности нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо объявил о решении по организованному перемещению гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Сальдо уточнил, что эта мера принята в целях безопасности людей, так как есть непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.