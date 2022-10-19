Рим, 19 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Италии чувствуется усталость от кризиса на территории б. УССР. Жители страны уже не так уверены в целесообразности вооружения Киева. Об этом 19 октября заявил посол России в Италии Сергей Разов.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«В общественном мнении Италии, судя по опросам этого мнения и публикациям СМИ, существуют немалые сомнения относительно целесообразности накачивания киевского режима оружием, тем более на фоне осложнения несравненно более важных социально-экономических проблем в самой Италии», — пояснил в беседе с ТАСС российский дипломат.

Он подчеркнул, что поставки оружия не изменят целей и задач специальной военной операции, но сделают «конфликт более длительным и болезненным», и это должно быть понятно.

Разов добавил, что в итальянском обществе безусловно имеют место пацифистские настроения и, насколько можно судить, они усиливаются. Кроме того, по его словам, значительный сегмент итальянского общества отторгает мейнстримную антироссийскую пропаганду, успешно пользуется альтернативными источниками информации, в том числе российскими. Однако антироссийская риторика основных итальянских СМИ вносит серьёзный вклад в формирование у местной общественности искаженного представления о конфликте на территории б. УССР.

«Налицо усталость от [киевского] кризиса», — констатировал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в ряде городов Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Киева и антироссийских санкций. Отмечается, что крупнейшую акцию организовало политическое объединение «Суверенная и народная Италия» (СНИ) на площади Санти Апостоли в центре Рима.

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Манифестация прошла под лозунгом «Нет войне, нет санкциям, да миру и труду». Участники акции резко критиковали политику властей, связанную с поставками оружия киевскому режиму и введенными против Москвы рестрикциями. Одновременно в городе Верона прошла демонстрация под лозунгом «Мы не будем платить за войну НАТО».

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