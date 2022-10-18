Рим, , 18:57 — REGNUM Принятие Киева в блок НАТО повлечет за собой мировую войну, заявил 18 октября бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Об этом сообщает информагентство LaPresse.

Сильвио Берлускони paz.ca

С таким заявление Берлускони выступил на встрече с депутатами от своей партии, собравшимися в нижней палате парламента Италии для выборов руководителя фракции.

«Слишком часто мы слышим о манипуляциях с ядерным оружием. Да убережет нас Господь от этого. [Киевский режим] даже попросился в НАТО. Если они вступят в НАТО, то война, которую мы наблюдаем, превратится в войну мировую», — цитирует LaPresse слова Берлускони.

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