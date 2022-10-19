Мелитополь, 19 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ готовятся к наступлению в сторону Энергодара, их главная цель — захват Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Одновременно с херсонским направлением [киевские] войска готовят наступление в сторону Энергодара. Их главная цель — штурм и захват Запорожской АЭС», — сказал он РИА Новости.

По его словам, на данный момент ситуация находится под контролем, вопрос об эвакуации населения из прифронтовой зоны не рассматривается.

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