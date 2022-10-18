Мелитополь, , 11:03 — REGNUM Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода боевиков ВСУ от границ региона, заявил 18 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Главным условием и параметром зоны безопасности является полное отведение [киевских] войск как можно дальше от границ Запорожский области, в том числе демилитаризация Никополя, Марганца, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области, из которых боевики Зеленского могут вести обстрел по Запорожской АЭС», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что российские войска в зоне АЭС совместно с бойцами Росгвардии являются гарантами ее безопасности, в то время, как ВСУ предпринимают различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС возможно заключить до конца 2022 года.

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