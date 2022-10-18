Мелитополь, 18 октября 2022, 11:03 — REGNUM Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода боевиков ВСУ от границ региона, заявил 18 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он добавил, что российские войска в зоне АЭС совместно с бойцами Росгвардии являются гарантами ее безопасности, в то время, как ВСУ предпринимают различные провокации, используя тактику ядерного терроризма и шантажа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС возможно заключить до конца 2022 года.
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