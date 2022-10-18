Рим, 18 октября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Вступление киевского государства в НАТО привело бы к началу мировой войны, заявил на встрече с коллегами по партии лидер движения «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает LaPresse 18 октября.

European People's Party Сильвио Берлускони

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Ход «конфликта между Москвой и Киевом» вызывает опасения, но они не идут ни в какое сравнение с теми ядерными опасностями, к которым могло бы привести решение о вступлении Киева в НАТО, сказал, по данным издания, Берлускони.

23 сентября Берлускони заявил, что президент России «был вынужден» начать специальную военную операцию, поскольку этого ждали и требовали «его народ, партия и министры».