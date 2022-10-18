Иерусалим, 18 октября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Позиция Израиля относительно поставок киевскому режиму вооружений, в частности систем ПВО, может измениться в любой момент, отметил 18 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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Израиль отказывает Киеву не из-за несуществующего союзничества с Россией, а потому, что полагает, что при таком его шаге Москва немедленно усилит главного оппонента Израиля в регионе — Иран, отметил военкор.

Ранее киевские власти завили, что официально попросили Тель-Авив о системах ПВО, а министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шей сказал, что Израиль должен «выбрать киевскую сторону».

При этом в правительстве Израиля уточнили, что высказывания Шея являются го личным мнением, а министр обороны киевского режима, по данным СМИ, уже в пятый раз получил отказ при попытке запросить разговор с коллегой из Тель-Авива.