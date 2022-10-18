Осло, 18 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Норвежские правила о Шпицбергене не делают различий между гражданами государств-участников договора и других государств. Норвежские власти ожидают, что вся деятельность на Шпицбергене, независимо от национальности, будет осуществляться в соответствии с норвежскими законами и правилами. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, отвечая на вопрос норвежского политика Ингьерд Шу о том, какие ожидания у правительства страны в отношении турецкого присутствия на архипелаге Шпицберген в случае, если Анкара ратифицирует соответствующий договор, сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Torbjørn Kjosvold/Forsvaret Анникен Хюитфельд

«Шпицберген, самый северный регион Норвегии. Полный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Суверенитет неоспорим. Норвегия имеет исключительное право осуществлять обычную власть на архипелаге и в окружающем море. Норвежское управление осуществляется в соответствии с нашими международными обязательствами», — сказала Хюитфельдт.

Она также подчеркнула, что вся деятельность на Шпицбергене должна осуществляться в соответствии с норвежскими законами и правилами.

«Договор содержит ряд положений об обращении с гражданами и компаниями из государств-участников договора. В соответствии с договором Норвегия взяла на себя ограниченное обязательство в соответствии с международным правом по равному обращению с гражданами и компаниями из стран договора. Обязательство применяется в пределах определенных фактических областей, перечисленных в договоре. Кроме того, договор содержит положения об ограничениях налогообложения и военной деятельности на архипелаге. Требование договора о Шпицбергене о равном обращении не препятствует норвежским властям регулировать или запрещать определенные формы бизнеса. Ни одно из положений о равном обращении не применяется за пределами территориальных вод. Договор о Шпицбергене не регулирует исследования. Исследования проводятся в рамках, определенных норвежскими властями», — добавила она.

Кроме того, по её словам, норвежские правила о Шпицбергене не делают различий между гражданами государств-участников договора и других государств. Норвежские власти ожидают, что вся деятельность на Шпицбергене, независимо от национальности, будет осуществляться в соответствии с норвежскими законами и правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по иностранным делам парламента Турции согласовал предложение о присоединении Анкары к соглашению о Шпицбергене, которое позволит гражданам страны приобретать собственность, права на проживание и рыболовство на архипелаге и в территориальных водах. Предложение будет обсуждаться на генеральной ассамблее парламента в ближайшие дни.

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