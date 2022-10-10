Анкара, , 10:39 — REGNUM Комитет по иностранным делам парламента Турции согласовал предложение о присоединении Анкары к соглашению о Шпицбергене, которое позволит гражданам страны приобретать собственность, права на проживание и рыболовство на архипелаге и в территориальных водах. Предложение будет обсуждаться на генеральной ассамблее парламента в ближайшие дни. Об этом сообщает информационное агентство Hürriyet Daily News.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Бурсу Озсой, председатель Института арктических исследований Исследовательского центра Тубитак Мармара, отметила, что договор предоставит Турции право заниматься рыболовством и охотой, морской, горнодобывающей, торговой и промышленной деятельностью в регионе. Озсой сказала, что возможности Турции в регионе, а также развитие морской деятельности и совместные инфраструктурные проекты с Норвегией будут расширяться.

«Когда мы смотрим на маршруты, которые Китай называет «новым шёлковым путём» на севере, и на коммерческое использование дороги, открытой из-за таяния морского льда на севере, это можно считать серьёзным преимуществом в морском торговом пути», — сказала представитель исследовательского центра.

Она также напомнила, что турецкий флаг был развернут в Арктике во время первой научной экспедиции, проведенной в 2019 году.

По мнению экспертов, присоединение Турции к этому договору ещё больше укрепит её интерес к Арктическому региону. В рамках присоединения к договору о Шпицбергене турецкие учёные получат возможность проводить научные исследования на создаваемой турецкой научной станции.

Ранее турецкие учёные завершили 22-дневную экспедицию в Северном Ледовитом океане. Во время арктической экспедиции специалисты разрабатывали новые проекты и собирали огромные объемы данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в условиях растущего глобального интереса к арктическому региону Турция проявляет повышенное внимание к Арктическому совету, который стал дискуссионным форумом, что привлекает страны к подаче заявок на получение статуса наблюдателя. Национальная полярная научная программа (2018−2022 гг.), опубликованная в 2018 году, важна тем, что это первый официальный документ, опубликованный Турцией, в котором изложены интересы страны в регионе. Одним из пунктов документа является «Разработка дорожной карты для вступления Турции в Арктический совет».

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