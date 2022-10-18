Новая Каховка, Херсонская область, 18 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области в результате ударов ВСУ погибли два человека. Об этом сообщили власти города.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

Уточняется, что ракетному удару киевских боевиков подвергся стадион «Энергия».

«Как сообщил диспетчер Новокаховской 4 ГПСЧ, в результате ракетного удара на стадионе «Энергия» погибли два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — говорится в сообщении администрации Новой Каховки в телеграм-канале.

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Также на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада «Херсоноблэнерго».

Отмечается, что это первый обстрел территории стадиона «Энергия» за всё время боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в городе Новая Каховка Херсонской области сработала система противовоздушной обороны. В ходе работы систем ПВО в небе над городом прогремело не менее десяти взрывов.