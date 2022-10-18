Новая Каховка, Херсонская область, , 13:53 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Также указывается, что в ходе работы систем ПВО в небе над городом прогремело не менее десяти взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что люди, переезжающие из Херсонской области, получат сертификаты на покупку жилья в любом из регионов России.