Горловка, ДНР, 18 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ более тысячи потребителей остались без электроснабжения. Об этом 18 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В результате [киевской] вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) обесточено девять трансформаторных подстанций, без электроэнергии [остались] 1 110 потребителей», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 октября вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Петровский район Донецка и Горловку.

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