Донецк, , 08:45 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Петровский район Донецка и Горловку. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снаряда калибром 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 80:20 ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа разведчиков ВСУ взята в плен в Харьковской области на сватовском направлении. Разведчики работали в том числе с иностранными наёмниками.