Париж, 18 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призывает «часть работодателей повысить заработную плату» на фоне общенациональной забастовки, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Жеральд Дарманен призвал во вторник, 18 октября, часть работодателей повысить заработную плату, когда это возможно, полагая, что во Франции существует «проблема заработной платы».

«Рабочий, служащий должны получать достойную заработную плату», — заявил министр внутренних дел Франции.

Когда министра спросили, предвещает ли текущая ситуация крупное общественное движение, он ответил, что «социальную погоду очень трудно предсказать». «Что несомненно, — добавил Жеральд Дарманен, — так это то, что люди обнаруживают, что их заработная плата не последовала за ростом цен».

Как сообщало ИА REGNUM, общественное движение, выступающее за повышение заработной платы во Франции, влияет на железнодорожное сообщение.

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