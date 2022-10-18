Париж, 18 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Общественное движение, выступающее за повышение заработной платы во Франции, влияет на железнодорожное сообщение, передает BFM TV.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

Международное железнодорожное сообщение будет ограничено. Дневное сообщение между французскими городами сократится вдвое.

Призыв к забастовке был запущен с требованием повышения заработной платы, в то время как другие сектора могут мобилизоваться в тот же день. В частности, к движению 18 октября присоединятся водители грузовиков.

6 июля руководство Национальной компании, осуществляющей железнодорожные перевозки во Франции (SNCF) увеличило заработную плату на 3,7% для сотрудников с низкой заработной платой и на 2,2% для руководителей в конце дня забастовки, из-за которой были сорваны отъезды на летние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) проводит 18 октября общенациональную забастовку, в которой примут участие работники ряда ключевых отраслей французской экономики.