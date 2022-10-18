Донецк, 18 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. При обстреле киевскими карателями Кировского района Донецка пострадала мирная жительница, сообщили 18 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«ВФУ обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 октября вооружённые бандеровские формирования обстреляли Каховскую ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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