Каховка, Херсонская область, , 12:06 — REGNUM В ночь на 18 октября вооружённые бандеровские формирования обстреляли Каховскую ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, все ракеты были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны. Об этом 18 октября рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Минувшей ночью была попытка нанести ракетный удар по ГЭС из HIMARS. Наше ПВО отразила атаку, все ракеты были сбиты», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Леонтьев отметил, что в течение последнего времени число нанесённых по району боевиками ВСУ ракетных ударов существенно снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что на территории б. УССР, контролируемой киевским режимом, с 10 октября были повреждены 30% электростанций.