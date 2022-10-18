Москва, 18 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют российскую технику с российскими названиями, вопросы о закупке вооружений у других стран стоит переадресовать в Минобороны РФ. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, закупала ли Россия беспилотники у Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что семьям, потерявшим своих близких в результате падения военного самолёта Су-34 в Ейске, соболезнует президент России Владимир Путин