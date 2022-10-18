Москва, 18 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Семьям, потерявшим своих близких в результате падения военного самолёта Су-34 в Ейске, соболезнует президент России Владимир Путин. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал представитель Кремля.

Также он утонил, что ранее по поручению главы Российского государства региональными и федеральными властями были приняты меры экстренного характера по помощи пострадавшим.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что первые выплаты пострадавшие в результате падения самолёта в Ейске получат уже 19 октября.